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На Урале замдиректора школы назначили 200 часов обязательных работ за пощечину ученику

Замдиректора школы из Свердловской области вынесли приговор за пощечину ученику

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РИА «Новости»

В Свердловской области осудили замдиректора школы, которая дала пощечину ученику. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

Инцидент, из-за которого педагог оказалась на скамье подсудимых, произошел 11 ноября 2023 года в Липовской СОШ. По версии стороны обвинения, заместитель директора по учебно-воспитательной работе, умышленно проявила жестокость в обращении с несовершеннолетним. Сообщается, что в тот день сотрудница школы во время перемены увидела, как ученик 8 класса пинает вместе с друзьями дверь запасного выхода и кидает в нее кирпичи. Сначала женщина сделала ему замечание, а затем обхватила его шею рукой, прижала к стене и несколько раз ударила мальчика ладонью по лицу.

В мае женщину отстранили от работы и обвинили в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего и жестоком обращении. 3 декабря мировой судья назначил ей наказание в виде 200 часов обязательных работ, с лишением права заниматься педагогической деятельностью сроком на один год. Кроме того, с осужденной взыскали 100 тыс. рублей в пользу пострадавшего.

Ранее учитель из Казахстана запер школьников в туалете и говорил с ними «о понятиях».

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