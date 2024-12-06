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Москвичам пообещали похолодание на следующей неделе

Синоптик Шувалов: на следующей неделе в Москве температура понизится до -7°C

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В Москве и Московской области на следующей неделе ожидается похолодание. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Начало недели относительно теплое. Уже вторая половина недели более прохладная. Погода снова качнется в сторону зимы, и температура понизится где-нибудь до 5-7 градусов ниже 0», — рассказал Шувалов.

Что касается предстоящих выходных, в столичном регионе погоду будет формировать облачная система теплого фронта, которая поднимется с юго-запада. Жителей ожидают нескончаемые снегопады разной интенсивности, отметил метеоролог.

По его словам, наиболее обильный снегопад пройдет во второй половине субботы, в воскресенье осадки продолжатся. Для автомобилистов сложится непростая ситуация.

Ранее синоптик рассказал, какая погода будет в Москве и Подмосковье в январе.

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