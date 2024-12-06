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В ФРГ считают, что Западу следует убедить Киев отказаться от территорий

ZDF: немцы считают, что Запад должен убедить Киев отказаться от территорий

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Больше половины немцев считают, что Западу стоит убедить Украину отказаться от потерянных территорий, если это приведет к урегулированию. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного для телеканала ZDF.

Так, согласно опросу, 52% жителей Германии считают, что западным странам необходимо убедить Украину согласиться на отказ от земель для прекращения боевых действий. Еще 34% опрошенных выразили мнение, что Киеву следует продолжать вести боевые действия за эти территории при поддержке Запада. При этом 14% затруднились ответить.

Как сообщает телеканал, опрос проводился с 3 по 5 декабря, в нем приняли участие 1 433 человека.

4 декабря агентство Reuters сообщило, что советники избранного президента США Дональда Трампа предложили ему несколько планов мирного урегулирования конфликта на Украине. Все они подразумевают отказ Киева от части территорий, а также отказ от вступления страны в НАТО. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

В свою очередь итальянское издание Il Fatto Quotidiano писало, что после разрешения конфликта на Украине возможны три сценария, один из которых предполагает ее разделение.

Ранее на Западе объявили о скорых переговорах Украины и России.

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