После разрешения конфликта на Украине возможны три сценария, один из которых предполагает ее разделение. Об этом пишет итальянское издание Il Fatto Quotidiano.

Первый сценарий включает разделение Украины по «немецкой модели», при которой контролируемые Киевом территории станут частью НАТО. По данным издания, этот вариант считается «самым опасным» как для России, так и для США.

Второй сценарий описывает Украину как «европейский Израиль», что означает отсутствие членства в НАТО, но наличие военной поддержки от альянса. Однако, как отмечается, это решение будет крайне дорогостоящим и приведет к постоянному состоянию войны. Кроме того, Киев станет военной державой с мощностями, превышающими многие крупные европейские страны.

Третий сценарий предполагает создание международной миссии на Украине, в которую войдут силы стран, не являющихся членами Североатлантического альянса, таких как Китай и Индия. Это решение, вероятно, понравится избранному президенту США Дональду Трампу, поскольку союзники будут иметь сильные экономики и не будут обременены обязательствами по прямому вмешательству, пишет издание.

Тем не менее, первым шагом для реализации любого из этих сценариев должно стать прекращение огня, до которого, по мнению издания, «в настоящее время ещё далеко».

Ранее премьер Венгрии заявил о промахе Украины при отказе от мирного договора с РФ.