Россиянин незаконно держал двух львов

В Северной Осетии у местного жителя забрали двух львов, которыми тот владел незаконно. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

По информации канала, животные — самец трех с половиной лет и самка, которой около двух с половиной лет, — содержались в вольерах в Ардонском районе. Проверка Росприроднадзора показала, что животные находились в не подходящих для них условиях. Документы о состоянии их здоровья, а также разрешение на содержание мужчина предоставить не смог, поэтому льва и львицу изъяли. На их хозяина составили административный протокол.

До этого в Ростовской области мальчик нашел на улице большого котенка, который оказался львенком. На игру мальчика с необычной кошкой обратила внимание проезжавшая мимо женщина и сообщила об этом в полицию.

Ранее в Москве хозяева сдали львенка в ветклинику и не пришли за ним.