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В Москве хозяева бросили львенка в ветеринарной клинике

В Москве хозяева сдали львенка в ветклинику и не пришли за ним

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Прокуратура Москвы

В Москве хозяева сдали львенка в ветклинику и не пришли за ним, рассказали в столичной прокураторе.

Полуторамесячного львенка бросили в ветеринарной клинике на Нагатинской набережной. Специалисты диагностировали у него ряд заболеваний, в том числе истощение, а зоозащитники сообщили о животном в межрайонную природоохранную прокуратуру Москвы.

«Каких-либо документов, подтверждающих законность владения животным, в клинике предъявлено не было. Животное передано специалистам для обследования, лечения и реабилитации», — отметили в пресс-службе ведомства.

Сейчас прокуроры устанавливают обстоятельства приобретения, содержания и перевозки льва. Грозит ли его бывшим владельцам какое-либо наказание, не сообщается.

До этого житель Москвы нашел львенка возле кафе в центре города и обратился в полицию.

Ранее москвича оштрафовали за катание львенка на каршеринге.

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