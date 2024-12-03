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В Госдуме прокомментировали идею заставить школьников изучать ПДД

Депутат ГД Лантратова выступила против уроков по ПДД в школьной программе

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Максим Блинов/РИА Новости

Первый заместитель председателя Комитета Государственной думы РФ по просвещению Яна Лантратова в беседе с «Ридусом» прокомментировала предложение Национального автомобильного союза (НАС) ввести в школьную программу изучение Правил дорожного движения (ПДД). По мнению парламентария, в специальном курсе ПДД для школьников нет необходимости.

«Безопасность дорожного движения изучается в младших и старших классах. Ей уделяется внимание на внеурочной деятельности. Перед школьниками выступают представители дорожно-патрульной службы. Ребята уже получают знания, необходимые для правильного поведения на дороге», — сказала Лантратова.

Она добавила, что существующей нагрузки «достаточно для школьной программы, и без того перегруженной».

С предложением вернуть в школьную программу обязательное изучение Правил дорожного движения НАС обратился к председателю правительства Михаилу Мишустину. Представители объединения заявили, что за девять месяцев 2024 года выросли все показатели аварийности с участием детей и подростков.

Также в союзе отметили, что с каждым годом в России падают показатели успешной сдачи экзамена по знаниям ПДД в автошколах.

Ранее в Госдуму внесли поправки об увеличении штрафов для нарушителей ПДД.

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