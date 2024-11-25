Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В ГД рассказали, что влияет на здоровье российских школьников

Володин: 70–80% школьников чувствуют усталость из-за чрезмерной нагрузки

close
Владимир Федоренко/РИА Новости

Спикер Госдумы Вячеслав Володин написал в своем Telegram-канале, что чрезмерная нагрузка в школе влияет на здоровье учеников.

По его словам, в среднем дети проводят за учебными занятиями 8–10 часов в день, и многие родители жалуются на большую нагрузку.

Володин среди прочих факторов, влияющих на состояние школьников, указал постоянное усложнение учебной программы, перегруженное расписание, дополнительные занятия, подготовку к экзаменам.

Кроме того, каждый третий ученик посещает школу по субботам.

«70–80% детей отмечают усталость от процесса обучения. Все это сказывается на их здоровье», — отметил спикер Госдумы.

До этого Володин дал поручение комитету ГД по просвещению организовать обсуждение проблемы высокой учебной нагрузки на школьников, а также целесообразности Основного государственного экзамена (ОГЭ).

Ранее Володин поздравил россиян с Днем матери.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами