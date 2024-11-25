В ГД рассказали, что влияет на здоровье российских школьников

Спикер Госдумы Вячеслав Володин написал в своем Telegram-канале, что чрезмерная нагрузка в школе влияет на здоровье учеников.

По его словам, в среднем дети проводят за учебными занятиями 8–10 часов в день, и многие родители жалуются на большую нагрузку.

Володин среди прочих факторов, влияющих на состояние школьников, указал постоянное усложнение учебной программы, перегруженное расписание, дополнительные занятия, подготовку к экзаменам.

Кроме того, каждый третий ученик посещает школу по субботам.

«70–80% детей отмечают усталость от процесса обучения. Все это сказывается на их здоровье», — отметил спикер Госдумы.

До этого Володин дал поручение комитету ГД по просвещению организовать обсуждение проблемы высокой учебной нагрузки на школьников, а также целесообразности Основного государственного экзамена (ОГЭ).

Ранее Володин поздравил россиян с Днем матери.