Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Киргизии задержали главу налоговой службы

В Киргизии по подозрению в коррупции задержали главу налоговой службы

close
РИА Новости

В Киргизии по подозрению в коррупции задержаны глава налоговой службы Алтынбек Абдувапов и его заместитель. Об этом сообщили в пресс-службе госкомитета нацбезопасности страны.

«Установлена причастность к махинациям, связанным с использованием электронных товарно-транспортных накладных, председателя ГНС Абдувапова и его заместителя (Исламбек) Кыдыргычова», — говорится в сообщении.

На данный момент задержанных поместили в изолятор временного содержания СИЗО ГКНБ.

Недавно сообщалось, что министр транспорта — замгубернатора Ростовской области Виталий Кушнарев стал фигурантом уголовного дела о получении взятки.

25 ноября были задержаны Кушнарев и его заместитель Дмитрий Мамелко. В отношении замгубернатора российского региона возбудили уголовное дело по статье о незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке, пересылке или ношении оружия.

Ранее в Москве арестовали бывшего руководителя департамента «Станкина».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами