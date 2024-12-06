В Киргизии задержали главу налоговой службы

В Киргизии по подозрению в коррупции задержаны глава налоговой службы Алтынбек Абдувапов и его заместитель. Об этом сообщили в пресс-службе госкомитета нацбезопасности страны.

«Установлена причастность к махинациям, связанным с использованием электронных товарно-транспортных накладных, председателя ГНС Абдувапова и его заместителя (Исламбек) Кыдыргычова», — говорится в сообщении.

На данный момент задержанных поместили в изолятор временного содержания СИЗО ГКНБ.

Недавно сообщалось, что министр транспорта — замгубернатора Ростовской области Виталий Кушнарев стал фигурантом уголовного дела о получении взятки.

25 ноября были задержаны Кушнарев и его заместитель Дмитрий Мамелко. В отношении замгубернатора российского региона возбудили уголовное дело по статье о незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке, пересылке или ношении оружия.

Ранее в Москве арестовали бывшего руководителя департамента «Станкина».