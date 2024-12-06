Адвокат Журавеля подал жалобу на приговор

Адвокат Андрей Сабинин подал жалобу на приговор Никиты Журавелю, которого осудили на 14 лет за сожжение Корана и государственную измену, и будет просить назначить своему подзащитному наказание ниже низшего предела. Об этом сообщает ТАСС.

«Я отправил жалобу на приговор в части наказания. [Прошу] назначить наказание ниже низшего предела, предусмотренного ст. 275 Уголовного кодекса России (государственная измена)», — отметил адвокат Андрей Сабинин.

26 ноября Сабинин заявил, что защита обжалует приговор Никите Журавелю по делу о государственной измене.

25 ноября Журавель получил 13 лет и 6 месяцев колонии строгого режима.

По данным Генпрокуратуры РФ, в марте прошлого года он по собственной инициативе связался с представителями службы безопасности Украины и предложил сотрудничество. Молодой человек переслал СБУ видео железнодорожного состава, который перевозил российскую военную технику, а также передал сведения о передвижении служебной машины одной из войсковых частей.

Журавеля задержали в мае 2023 года в Волгограде за сожжение Корана на фоне мечети. Во время допроса он признался, что сделал это за деньги по указанию украинских спецслужб. 27 февраля 2024 года Висаитовский районный суд Грозного приговорил его к 3,5 года колонии общего режима за оскорбление чувств верующих и хулиганство.

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Ранее ФСБ задержала жителя Волгоградской области по делу о госизмене.