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ФСБ задержала жителя Волгоградской области по делу о госизмене

ФСБ: жителя Волгоградской области задержали по делу о госизмене

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Elnur/Shutterstock/FOTODOM

В Волгоградской области сотрудники управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) России по региону задержали местного жителя, подозреваемого в финансировании ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по региону, передает «Высота 102».

«Сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области пресечена противоправная деятельность 20-летнего местного жителя, причастного к государственной измене в форме оказания финансовой помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности РФ», — говорится в сообщении.

По данным следствия, мужчина после начала СВО начал искать возможность финансировать украинскую армию. В ходе расследования было установлено, что он переводил деньги с личного счета на электронные реквизиты, используемые для оказания помощи ВСУ.

В отношении волгоградца было возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене.

До этого сотрудники УФСБ в Челябинской области задержали мужчину, который продвигал экстремистские и террористические идеи. Против нарушителя возбуждено уголовное дело за публичные призывы к терроризму и экстремизму.

Ранее московский пенсионер испугался обвинений в госизмене и отдал мошенникам 24 млн рублей.

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