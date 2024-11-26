Поджигатель Корана Никита Журавель обжалует приговор

Защита обжалует приговор Никите Журавелю по делу о госизмене. Об этом заявил его адвокат Андрей Сабинин, передает РИА Новости.

«Обжалуем в части наказания в ближайшее время», — заявил он.

По словам адвоката, защита намерена просить «наказание ниже низшего предела». Сабинин заявил, что для этого есть основания.

25 ноября Журавель получил 13 лет и 6 месяцев колонии строгого режима.

По данным Генпрокуратуры РФ, в марте прошлого года он по собственной инициативе связался с представителями службы безопасности Украины и предложил сотрудничество. Молодой человек переслал СБУ видео железнодорожного состава, который перевозил российскую военную технику, а также передал сведения о передвижении служебной машины одной из войсковых частей.

Журавеля задержали в мае 2023 года в Волгограде за сожжение Корана на фоне мечети. Во время допроса он признался, что сделал это за деньги по указанию украинских спецслужб. 27 февраля 2024 года Висаитовский районный суд Грозного приговорил его к 3,5 года колонии общего режима за оскорбление чувств верующих и хулиганство.

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Ранее ФСБ задержала жителя Волгоградской области по делу о госизмене.