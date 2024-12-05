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В Удмуртии мужчина купил дом и устроил в нем нарколабораторию для производства мефедрона

В Удмуртии полицейские нашли нарколабораторию с почти 57 кг мефедрона

Жителя Ижевска задержали по делу о незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщает официальный представитель МВД Ирина Волк.

По версии правоохранителей, для организации нарколаборатории мужчина купил дом в селе Кузьма. Там он изготавливал запрещенные вещества, после чего продавал с помощью закладок.

В постройке рядом с домом сотрудники МВД нашли необходимые для приготовления наркотика вещи: канистры с жидкостями, весы, реактор холодного синтеза. Помимо этого, из помещения изъяли 56,9 килограммов мефедрона.

Специалисты также обнаружили в лесу тайник, где лежали свертки. Их направили на экспертизу.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело. На данный момент он находится под стражей.

До этого в Подмосковье задержали предполагаемого управляющий нарколабораторией, который открыл производство запрещенных веществ на деньги пары из Украины. Большую часть заработанного россиянин отдавал супругам, которые так спонсировали ВСУ.

Ранее в Ярославской области задержали мужчину, который прятал наркотики в колесах авто.

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