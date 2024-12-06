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Украинский дрон ранил мирных жителей в Херсонской области при выдаче гумпомощи

В Алешках при атаке БПЛА на пункт выдачи гумпомощи пострадали четыре человека

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Телеграм-канал «Владимир Сальдо»

Четыре мирных жителя пострадали при атаке украинского беспилотного летательного аппарата на пункт выдачи гуманитарной помощи в Алешках в Херсонской области. Об этом сообщили ТАСС в региональном минздраве.

Одного из пострадавших госпитализировали в хирургическое отделение.

«В Алешкинскую центральную районную больницу поступил пострадавший с осколочным ранением мягких тканей бедра. Врачи оценивают состояние пациента как средней степени тяжести», — сказали в минздраве.

До этого губернатор региона Владимир Сальдо сообщал об атаке БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ) на город Алешки. В результате этого трех человек спасти не удалось.

6 декабря Минобороны России сообщило, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в период с 30 ноября по 6 декабря сбили 441 беспилотный летательный аппарат самолетного типа Вооруженных сил Украины.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.

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Атаки БПЛА на Россию
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