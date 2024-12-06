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Средства ПВО за неделю сбили 441 беспилотник ВСУ

МО РФ: силы ПВО за неделю сбили ракету большой дальности «Нептун» и 441 БПЛА ВСУ

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President.gov.ua

Российские средства противовоздушной обороны в период с 30 ноября по 6 декабря сбили 441 беспилотный летательный аппарат самолетного типа Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Российской Федерации.

Кроме того, российские военные за указанный период сбили управляемую ракету большой дальности «Нептун» и четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США.
 
Морская авиация Черноморского флота уничтожила восемь безэкипажных украинских катеров.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что 6 декабря российские военные обнаружили и уничтожили шесть безэкипажных катеров ВСУ у берегов Черного моря.

В ночь на 6 декабря российские силы ПВО уничтожили над территориями Воронежской, Курской, Белгородской областей, а также над республикой Крым 33 беспилотника ВСУ.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.

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