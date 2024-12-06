«Семь лет на процедуру»: в РФ призвали ввести препятствия для желающих развестись

В России созданы все условия для того, чтобы жители могли спокойно разводиться, считает ученый адвокат России, профессор, академик РАЕН Людмила Айвар. Препятствий для этой процедуры не хватает, нужны новые законодательные инициативы, которые исключат возможность быстро развестись, заявила она в пресс-центре НСН.

«У нас государство создало все условия, чтобы люди разводились спокойно. У нас нет со стороны государственных органов никаких препятствий, чтобы отдалить эту точку развода», — убеждена юрист.

Она привела в пример Германию и Италию, заявив, что там развод длится по 5–7 лет и требует значительных пошлин. В России же стоимость процедуры только начинают повышать до 5 тыс. рублей – это, по мнению адвоката, очень мало и вообще не является препятствием.

Для снижения количества разводов Айвар призвала разработать новые законодательные инициативы, в том числе подчеркнув важность назначения психолога и привлечения юриста.

Напомним, депутат Госдумы Игорь Антропенко заявил, что Россия в этом году установит антирекорд по количеству разводов – к концу года в стране распадется 600 тысяч семей. По его мнению, на это влияют как материальные причины – нехватка доходов, так и пропаганда комфорта индивидуального потребления.

В Госдуму внесли законопроект об обязательной консультации психолога при разводе.