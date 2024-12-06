В Госдуме назвали причины абсолютного антирекорда по числу разводов россиян

Россия в этом году установит антирекорд по количеству разводов – к концу года в стране распадется 600 тысяч семей. На это влияют как материальные причины – нехватка доходов, так и пропаганда комфорта индивидуального потребления, заявил депутат Госдумы Игорь Антропенко в пресс-центре НСН.

За девять месяцев зафиксировано 500 тысяч разводов, к концу года это число увеличится еще на 100 тысяч. Среди причин выделяют не только материальные трудности, отметил Антропенко.

«Наше общество поменялось, идет развитие и даже пропаганда индивидуального потребления. Приоритетом для граждан становится фактор качества жизни, что зачастую наносит ущерб семье», — объяснил он.

Отсутствие взаимопонимания становится причиной развода минимум в 15% случаев. В этом плане решения часто принимаются эмоционально, и при небольшом усилии можно сохранить семьи, отметил парламентарий. Он напомнил, что в Госдуме рассматривается соответствующий законопроект о введении примирительных процедур, который предполагает, что до развода семейным парам будут давать три месяца на обсуждение проблем с психологом. Это коснется тех семей, где есть дети в возрасте до 18 лет.

Напомним, инициативу об обязательных консультациях у семейного психолога депутаты рассмотрят в ближайшее время. Необходимость таких мер объясняют, в частности, тем, что Россия входит в число мировых лидеров по числу бракоразводных процессов – на 10 браков приходится 7 разводов.

Ранее юрист назвала самые частые причины развода.