Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Юрист назвала самые частые причины развода

Юрист Данилова: количество разводов увеличивается в феврале-марте

close
Studio Romantic/Shutterstock/FOTODOM

Основными причинами расторжения брачных союзов являются следующие факторы: отсутствие взаимопонимания между супругами, совместное проживание с родственниками, затруднительное финансовое положение, случаи измен, обмана, злоупотребление одного из супругов алкогольными напитками, игромания, семейное насилие и прочие ситуации, которые невозможно перечесть. Об этом «Газете.Ru» рассказала юрист Евгения Данилова.

По ее словам, случается немало эпизодов, когда заключение брачного союза происходит под влиянием импульсивных решений и без глубокого осознания всех обязательств и последствий подобного поступка. Как результат, такие союзы распадаются достаточно скоро после своего создания.
«Кстати, появление на свет ребенка в семье также является причиной распада, в целом рождение ребенка является значительным изменением в жизни любой пары, и не все пары успешно справляются с этим испытанием», — отметила она.

Одной из основных проблем нынешнего социума является недостаточное развитие института семьи, подразумевающего оказание поддержки супругам в самые сложные моменты жизни. Отсутствие такой поддержки может спровоцировать ухудшение взаимоотношений внутри семьи и последующее ее разрушение.

«Во времена пандемии число разводов существенно возросло, поскольку людям пришлось оставаться дома в течение продолжительного времени, и многие стали лучше узнавать друг друга, что привело к пересмотру некоторых межличностных отношений и, как следствие, к разрушению многих семей», — сказала юрист.

Интересно отметить, что количество разводов увеличивается в феврале-марте, вероятно, это связано с долгими праздничными днями.

«В сентябре текущего года было произведено увеличение государственной пошлины за процедуру расторжения брака с первоначальных 600 рублей до 5 000 рублей. Предполагалось, что данная мера окажет положительное влияние на снижение количества обращений граждан за разводом. Однако, к сожалению, это предположение не подтвердилось, и количество подаваемых исковых заявлений о расторжении брака осталось на прежнем уровне», — добавила Данилова.

Брак представляет собой непрерывную работу, требующую активного участия обоих супругов. Этот труд направлен, прежде всего, на благо самих супругов и создание условий для их совместного счастья.

«В конечном счете брак требует от каждого партнера постоянной работы над собой, своими эмоциями и внутренним состоянием. Честность перед самим собой и своим партнером играет ключевую роль в создании и поддержании гармоничных отношений,» — резюмировала она.

Ранее россиянам дали советы, как сэкономить семейный бюджет при рождении ребенка.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами