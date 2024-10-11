Юрист назвала самые частые причины развода

Основными причинами расторжения брачных союзов являются следующие факторы: отсутствие взаимопонимания между супругами, совместное проживание с родственниками, затруднительное финансовое положение, случаи измен, обмана, злоупотребление одного из супругов алкогольными напитками, игромания, семейное насилие и прочие ситуации, которые невозможно перечесть. Об этом «Газете.Ru» рассказала юрист Евгения Данилова.

По ее словам, случается немало эпизодов, когда заключение брачного союза происходит под влиянием импульсивных решений и без глубокого осознания всех обязательств и последствий подобного поступка. Как результат, такие союзы распадаются достаточно скоро после своего создания.

«Кстати, появление на свет ребенка в семье также является причиной распада, в целом рождение ребенка является значительным изменением в жизни любой пары, и не все пары успешно справляются с этим испытанием», — отметила она.

Одной из основных проблем нынешнего социума является недостаточное развитие института семьи, подразумевающего оказание поддержки супругам в самые сложные моменты жизни. Отсутствие такой поддержки может спровоцировать ухудшение взаимоотношений внутри семьи и последующее ее разрушение.

«Во времена пандемии число разводов существенно возросло, поскольку людям пришлось оставаться дома в течение продолжительного времени, и многие стали лучше узнавать друг друга, что привело к пересмотру некоторых межличностных отношений и, как следствие, к разрушению многих семей», — сказала юрист.

Интересно отметить, что количество разводов увеличивается в феврале-марте, вероятно, это связано с долгими праздничными днями.

«В сентябре текущего года было произведено увеличение государственной пошлины за процедуру расторжения брака с первоначальных 600 рублей до 5 000 рублей. Предполагалось, что данная мера окажет положительное влияние на снижение количества обращений граждан за разводом. Однако, к сожалению, это предположение не подтвердилось, и количество подаваемых исковых заявлений о расторжении брака осталось на прежнем уровне», — добавила Данилова.

Брак представляет собой непрерывную работу, требующую активного участия обоих супругов. Этот труд направлен, прежде всего, на благо самих супругов и создание условий для их совместного счастья.

«В конечном счете брак требует от каждого партнера постоянной работы над собой, своими эмоциями и внутренним состоянием. Честность перед самим собой и своим партнером играет ключевую роль в создании и поддержании гармоничных отношений,» — резюмировала она.

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