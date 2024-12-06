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Названа одна из причин отставки курского губернатора

Mash: отставка Смирнова связана с хищениями при возведении защитных сооружений

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов мог уйти с занимаемой должности из-за хищений при строительстве защитных укреплений в приграничном регионе. Такую причину озвучил Telegram-канал Mash.

«Мы писали, что управление капстроительства региона потребовало 2 миллиарда и 112 миллиона рублей от местных корпораций развития. За то, что та не успела вовремя сдать фортификационные сооружения в рамках гособоронзаказа», — говорится в публикации.

Mash утверждает, что отставка Смирнова была внезапной, ни он, ни представители его аппарата не располагали информацией о готовящихся кадровых изменениях. По информации издания, в скором времени может быть возбуждено уголовное дело по факту хищения госбюджетных средств в особо крупном размере. Издание допустило, что под статью могут попасть и заместители Смирнова Алексей Дедов и Роман Денисов.

5 декабря президент России Владимир Путин подписал указ, наделяющий депутата Госдумы Александра Хинштейна полномочиями врио губернатора Курской области. В документе говорится, что Смирнов обратился с просьбой о досрочном прекращении своих полномочий, его отставка была принята.

Ранее Хинштейн прокомментировал свое назначение врио губернатора Курской области.

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