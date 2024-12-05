В Сарове задержан подозреваемый в убийстве пенсионера и обезглавливании соцработника

В Нижегородской области после жестокого убийства соцработника и его подопечного задержан местный житель. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

Тела 78-летнего мужчины с ножевыми ранениями и 77- летней женщины с отчлененной головой были обнаружены 4 декабря в одной из квартир дома по проспекту Ленина в Сарове.

По данным Telegram-канала SHOT, 29-летний подозреваемый прокрался за 77-летней социальной работницей в квартиру к 78-летнему мужчине-инвалиду и убил обоих, женщине злоумышленник отсек ножом голову. Подозреваемого в нападении удалось задержать, возбуждено уголовное дело.

По словам местных жителей, за последние дни в городе было совершено несколько похожих нападений — неизвестный с ножом набросился на девушку около школы, она смогла закричать и спугнула нападавшего, а днем ранее злоумышленник с ножом гнался за школьником , мальчик сумел забежать в автобус. Связан ли с этим задержанный, сейчас также проверяется.

Ранее россиянин порезал односельчанку ножом и ограбил, а потом угрожал взорвать дом.