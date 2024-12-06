Суд вынес приговор растоптавшему христианский крест блогеру Ярмагомедову

Блогера Хавиера Ярмагомедова, попавшего под уголовное дело из-за кадров, на которых он топчет христианский крест, приговорили к 7 годам лишения свободы в колонии общего режима. Об этом сообщил Telegram-канал столичных судов общей юрисдикции.

Мужчину признали виновным в оскорблении чувств верующих и изготовлении детского порно. Суд установил, что он не только растоптал крест, снимая процесс на видео, но и распространил через мессенджер кадры с непристойными изображениями несовершеннолетних.

Блогеру также запретили в течение 8 лет заниматься администрированием ресурсов в интернете.

17 июля новостное агентство Ura.ru опубликовало видеозапись, на которой мужчина топчет лежащий на полу православный крест. При этом он сопровождает свои действия оскорблениями в адрес верующих.

Позднее выяснилось, что запись была сделана 28-летним блогером из Дагестана. Когда общественности стало известно о личности нарушителя, мужчина выложил ролик с извинениями и заявил, что христиане «первые начали».

Во время осмотра места проживания подозреваемого в уничтожении креста был обнаружен его мобильный телефон. Судебная экспертиза подтвердила, что в мобильном устройстве были фото- и видеоматериалы порнографического содержания с участием несовершеннолетних.

Ранее против российского блогера и математика завели дело о призывах к терроризму.