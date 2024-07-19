Растоптавшего христианский крест блогера обвинили в хранении детского порно

Растоптавшего христианский крест блогера из Дагестана обвинили в хранении детского порно. Подробности приводит московский Следком.

«Фигуранту уголовного дела об оскорблении религиозных чувств верующих предъявлено обвинение по факту оборота материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних», — говорится в сообщении.

Во время осмотра места проживания подозреваемого в уничтожении креста был обнаружен его мобильный телефон. Судебная экспертиза подтвердила, что в мобильном устройстве были фото- и видеоматериалы порнографического содержания с участием несовершеннолетних. Возбуждено уголовное дело.

17 июля новостное агентство Ura.ru опубликовало видеозапись, на которой мужчина топчет лежащий на полу православный крест. При этом он сопровождает свои действия оскорблениями в адрес верующих.

Позднее выяснилось, что запись была сделана 28-летним блогером из Дагестана. Когда общественности стало известно о личности нарушителя, мужчина выложил ролик с извинениями и заявил, что христиане «первые начали».

Ранее в РПЦ отреагировали на действия растоптавшего крест дагестанского блогера.