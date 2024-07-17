В Дагестане блогер на камеру растоптал православный крест

Дагестанский блогер записал на видео, как растаптывает православный крест, сопровождая все оскорблениями в адрес верующих. Кадры доступны в Telegram-канале агентства Ura.ru.

После того как была раскрыта его личность, блогер записал видеоролик с извинениями, где оправдывался тем, что христиане «первые начали».

Реакции правоохранительных органов пока не последовало.

18 июня сообщалось, что гражданин Таджикистана «с целью оскорбления религиозных чувств православных» потушил свечи в церкви. На кадрах опубликованного видео видно, как фигурант задувает свечи на каноне — поминальном столе. В СК обратили внимание, что после этого мигрант «применил насилие в отношении прихожанки данного храма».

25 мая следователи Москвы завершили расследование уголовного дела мужчины, оскорбившего религиозные чувства верующих. Во время расследования специалисты провели психолого-психиатрическую экспертизу. В рамках процедуры гражданина Таджикистана признали нуждающимся в принудительном лечении. Таким образом, он мог не осознавать, что он делал и как это могло отразиться на окружающих.

Ранее мужчина осквернил икону «Неупиваемая Чаша» и угрожал прихожанам храма.