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Бывшего вице-мэра Воронежа осудили на 10 лет

Бывшего вице-мэра Воронежа Бавыкина осудили на 10 лет за мошенничество

Бывшего вице-мэра Воронежа Юрия Бавыкина осудили на 10 лет за мошенничество на выборах в 2020 году. Об этом сообщает «Блокнот Воронеж».

Отмечается, что перед выборами несколько кандидатов заплатили Юрию Бавыкину и его заму Светлане Васьковой взятки. Общая сумма незаконно полученных денег составила семь миллионов рублей.

Речь идет о фигурантах, избравшихся по итогу в городскую думу, в их числе Вадим Клецов, Сергей Кудрявцев, Александр Жуков, Иван Кандыбин, Дмитрий Крутских, Александр Чуфинев.

Бывшего заместителя Бавыкина Светлану Васькову осудили на пять лет лишения свободы. Отмечается, что получившие должность депутаты до сих пор не лишились своих мандатов.

Незадолго до этого сообщалось, что бывший глава крымского управления Ростехнадзора приговорен к шести годам лишения свободы в колонии за получение взятки в особо крупном размере в виде квартиры в поселке Гурзуф.

Ранее в Москве арестовали бывшего руководителя департамента «Станкина».

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