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Экс-глава Крымского управления Ростехнадзора приговорен к шести годам колонии

Экс-глава управления Ростехнадзора в Крыму приговорен к 6 годам за взятку

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Бывший глава крымского управления Ростехнадзора приговорен к шести годам лишения свободы в колонии за получение взятки в особо крупном размере в виде квартиры в поселке Гурзуф. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по Крыму и Севастополю.

По данным СК, учредитель строительной фирмы попросил руководителя управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по Крыму и Севастополю (местное управление Ростехнадзора) помочь ему ускорить технологическое присоединение строящегося элитного дома в поселке Гурзуф к электросетям ГУП «КрымЭнерго». В ответ на просьбу чиновник потребовал передать ему взятку в виде двухуровневой квартиры в этом же доме. Затем он зарегистрировал полученную квартиру на свою тещу.

В дальнейшем глава подразделения Ростехнадзора поручил подчиненному принять меры для ускорения технологического присоединения возводимого дома.

Преступная схема была выявлена и пресечена оперативными сотрудниками регионального ФСБ России. Следствие арестовало квартиру.

Суд признал бывшего главу регионального управления Ростехнадзора виновным  в получении взятки в виде имущества в особо крупном размере и приговорил его к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима  и штрафом в размере 11,5 млн рублей.

Арестованная квартира обращена в доход государства.

В начале декабря стало известно, что бывшего генерального директора АО «РЗМ-Технологии» (входит в госкорпорацию «Ростех») Юрия Зозулю приговорили к девяти годам лишения свободы за получение особо крупных взяток.

Ранее арестовали гендиректора «РАТМ Холдинга».

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