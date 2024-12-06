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В Польше задержали россиянина, обвинив его в финансовых махинациях

RMF24: в Польше задержан россиянин по обвинению в финансовых махинациях

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Olena Yakobchuk/Shutterstock/FOTODOM

Сотрудники Центрального бюро расследований Польши произвели задержание гражданина России Дмитрия Б. по обвинению в финансовых махинациях. Об этом со ссылкой на представителя ведомства Кшиштофа Вжещньовского сообщает радиостанция RMF24.

По данным радиостанции, задержанный россиянин якобы занимался противоправными действиями на одной из самых крупных криптовалютных бирж. RMF24 уточняет, что мужчина был задержан по запросу США.

Другой случай произошел 10 октября. В Португалии по требованию американских властей был задержан гражданин России Алексей Андрюнин — глава криптовалютной компании-маркетмейкера Gotbit. Мужчину обвиняли в «отмывании» денежных средств, а также в мошенничестве с использованием электронных средств и сговоре для совершения рыночных манипуляций. Мужчине предстоит экстрадиция в США.

Кроме того, американский Минюст обвиняет россиянина и еще трех маркетмейкеров в манипулировании рынком и фиктивных торгах криптовалютных токенов. Подробнее о произошедшем — в материале «Газеты.Ru».

Ранее россиянину сломали челюсть, так как тот отказал прохожему в сигарете.

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