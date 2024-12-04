Россиянину сломали челюсть, так как тот отказал прохожему в сигарете

Житель Краснодарского края стал фигурантом уголовного дела после того, как попросил у прохожего сигарету. Об этом сообщает Telegram-канал «Жесть Краснодара и Края».

Инцидент произошел в Ейске. Как рассказал сам пострадавший, он находился на одной из улиц города, когда к нему подошел мужчина. Прохожий попросил сигарету, но, когда ейчанин отказал, незнакомец его избил.

Россиянин попал в больницу с переломом нижней челюсти, пострадавший обратился в полицию.

После этого правоохранители задержали 44-летнего местного жителя, в отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении вреда здоровью средней степени тяжести. Фигурант может получить до пяти лет лишения свободы.

На данный момент расследование окончено, материалы переданы в суд.

До этого в Костроме мужчина пострадал из-за соседа. Россиянин находился в принадлежащей ему квартире с сестрой и ее ребенком, когда к ним пришел владелец жилья рядом и избил сначала мужчину, затем – его родственницу. Причиной произошедшего стало недовольство громкой музыкой и разговорами.

Ранее пьяная россиянка облила бензином сожителя, пока он курил сигарету.