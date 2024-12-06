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Власти Уфы ответили на обвинение в краже 20-летней ели

Администрация Уфы: спиленная без ведома жителей ель подлежала сносу

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Дёмский район Уфы/VK

В Уфе у жителей Демского района спилили 20-летнюю ель, чтобы установить ее в местном парке. Сделали этого, пока хозяева дерева были на работе. В районной администрации в ответ на обвинение в краже заявили, что елка все равно подлежала сносу, а решение о ее переносе в парк одобрили жители дома, сообщает 360.ru.

Сотрудница информационно-аналитического отдела районной администрации Эльвира Хайбуллина заверила, что ель росла в охранной зоне газопровода за территорией дома – это нарушение, поэтому ее в любом случае нужно было спилить.

«Учитывая, что ель подлежала обязательному сносу во избежание аварийной ситуации, было принято решение срубленную ель не утилизировать, а использовать ее как главное украшение новогоднего городка в сквере «Орион», — утверждает Хайбуллина.

Напомним, накануне семья из Уфы обвинила местную администрацию в краже елки, которая росла у них перед домом 20 лет. Чиновники отказались выплачивать компенсацию за спиленное дерево, так как оно росло за забором, а не на территории частного домовладения.

Ранее в Нижегородской области спилили 60-летнюю елку.

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