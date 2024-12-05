В Башкирии спилили ель у дома, пока хозяева были на работе

Администрация Демского района в Башкирии спилила елку у дома, которую выращивали 20 лет, пока собственники были на работе. Об этом пишет Telegram-канал Ufa_rb.

«Наши читатели жалуются, что администрация Демского района спилила елку у дома, которую выращивали 20 лет, пока собственники были на работе», — говорится в сообщении.

Как пишет Ufa_rb, инцидент произошел в Уфе на улице Локомотивная. Администрация Демского района спилила ель без согласования с собственниками, а затем установила ее в парке возле дворца творчества «Орион».

По данным источника, в социальных сетях эту ель преподносят как «подарок» от местных жителей. При этом сама администрация района не давала каких-либо уведомлений и документов о спиле дерева, утверждает Ufa_rb. Собственник дерева намерен обращаться в компетентные органы.

До этого глава семейства, которое владело спиленным деревом, заявил, что эту ель его тесть посадил «собственноручно более 20 лет назад», а дочь хозяев раскритиковала чиновников за бессердечие и равнодушие по поводу их утраты.

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