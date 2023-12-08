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В Нижегородской области спилили 60-летнюю елку

В Нижегородской области спилили елку, посаженную 60 лет назад

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Алексей Даничев/РИА Новости

В Нижегородской области спилили елку, посаженную местной жительницей 60 лет назад. Об этом сообщил Telegram-канал NewsNN.

Как рассказали жители поселка Ардатова, бюджетники украли елку у пожилого человека. Дерево 60 лет назад посадила местная жительница, а накануне его срубили и поставили у местного ДК.

В администрации Ардатовского округа Нижегородской области прокомментировали инцидент.

«Елка произрастала на муниципальной земле, непосредственно прилегающей к многоквартирному дому с расстоянием от фундамента дома менее пяти метров. Ардатовским территориальным отделом был издан приказ «О сносе зеленых насаждений»», — указали в администрации.

60 лет назад дерево посадила местная жительница, а накануне его срубили и поставили у местного дворца культуры.

6 декабря сотрудники «Мосавтодора» традиционно приняли участие в подготовке к срубу и транспортировке главной елки страны, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Дорожники подготовили подъездную дорогу длиной 400 м к месту вырубки. Также для комфортного проезда гостей праздника и спецтехники здесь обустроили парковку и площадку — общая площадь работ составила 6 тыс. кв. м.

Ранее в Иркутске мужчина спилил елку и она придавила автомобиль.

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