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Ученые выяснили, когда собаки стали лучшими друзьями человека

Science Advances: собаки стали лучшими друзьями человека 12 тысяч лет назад

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Sorapop Udomsri/Shutterstock/FOTODOM

Ученые из Университета Аризоны и Управления сельскохозяйственных исследований США обнаружили, что люди начали одомашнивать собак гораздо раньше, чем считалось ранее — около 12 тысяч лет назад. Это показал анализ костей собак, найденных на археологическом объекте в Аляске. Результаты опубликованы в журнале Science Advances.

В районе, расположенном в 70 милях от города Фэрбенкс археологи нашли кость, которая принадлежала собаке, жившей 12 тысяч лет назад, в конце ледникового периода. Анализ показал, что на ней сохранились следы белков лосося. Это свидетельствует о том, что собаки питались рыбой, которую ловили люди, так как дикие псы на нее не охотятся.

По словам ученых, собаки уже в то время были важной частью человеческой жизни.

«Мне нравится мысль о том, что тысячи лет назад люди испытывали ту же любовь и привязанность к своим собакам, что и мы сейчас,» — сообщила профессор Франсуа Лано, одна из авторов исследования.

Другая находка — челюсть собаки возрастом 8 100 лет, обнаруженная на раскопках Холлембек Хилл в южной части Дельта-Джанкшн, подтверждает, что собаки жили рядом с людьми и далее.

Открытие важно для понимания эволюции одомашнивания собак и их роли в жизни первобытных людей.

Ранее ученые разгадали тайну, как форма крыльев птиц влияет на жизнь на островах.

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