В Подмосковье напомнили о возможности сделать комплексную прививку для собак

В Подмосковье с начала 2024 года более 11,3 тыс. собак привили комплексной вакциной «Мультикан-8», сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

В ведомстве отметили, что комплексная вакцина помогает собакам выработать иммунитет от чумы, аденовирусных инфекций, парвовирусного и коронавирусного энтерита, лептоспироза и бешенства.

Вакцинация направлена на создание у животного иммунитета, противостоящего разного рода инфекциям. Прививка – это ослабленная или неактивная форма вирусов или бактерий, которые не могут нести вред животному. Вакцинация создает иммунитет к конкретному заболеванию, от которого сделана.