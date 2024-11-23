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В Подмосковье напомнили о возможности сделать комплексную прививку для собак

Более 11 тыс. вакцин от опасных заболеваний собак сделали в Подмосковье

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Depositphotos

В Подмосковье с начала 2024 года более 11,3 тыс. собак привили комплексной вакциной «Мультикан-8», сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

В ведомстве отметили, что комплексная вакцина помогает собакам выработать иммунитет от чумы, аденовирусных инфекций, парвовирусного и коронавирусного энтерита, лептоспироза и бешенства.

Вакцинация направлена на создание у животного иммунитета, противостоящего разного рода инфекциям. Прививка – это ослабленная или неактивная форма вирусов или бактерий, которые не могут нести вред животному. Вакцинация создает иммунитет к конкретному заболеванию, от которого сделана.

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