Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Врач рассказала о пользе свекольного сока для здоровья

Врач Соломатина: свекольный сок поможет снизить давление

close
Depositphotos

Свекольный сок может помочь снизить давление за счет содержания природных нитратов в корнеплоде. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.

По ее словам, такие нитраты могут преобразовываться в оксид азота.

«А оксид азота у нас производится нашими эндотелиями, то есть это внутренняя выстилка сосудов, и служит для расширения сосуда. Например, какой-то стресс и адреналин вырабатываются, сужается сосуд, а вот оксид азота его расширяет, то есть он предотвращает повышение давления, которое вызывает в данном случае адреналин, и не дает привести к какой-нибудь сосудистой катастрофе, инсульту, инфаркту и так далее», — пояснила Соломатина.

Однако врач напомнила, что сок свеклы не является лекарством, поэтому его можно использовать только как вспомогательное средство для борьбы с недугом. Она посоветовала готовить напиток дома, чтобы получить максимум пользы.

Ученые из Университета Индианы (США) до этого установили, что свекольный сок повышает уровень оксида азота в крови, улучшая аэробную выносливость и скорость восстановления после тренировок у женщин.

Ранее диетологи назвали лучшие продукты для очищения крови.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами