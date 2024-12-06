Врач рассказала о пользе свекольного сока для здоровья

Свекольный сок может помочь снизить давление за счет содержания природных нитратов в корнеплоде. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.

По ее словам, такие нитраты могут преобразовываться в оксид азота.

«А оксид азота у нас производится нашими эндотелиями, то есть это внутренняя выстилка сосудов, и служит для расширения сосуда. Например, какой-то стресс и адреналин вырабатываются, сужается сосуд, а вот оксид азота его расширяет, то есть он предотвращает повышение давления, которое вызывает в данном случае адреналин, и не дает привести к какой-нибудь сосудистой катастрофе, инсульту, инфаркту и так далее», — пояснила Соломатина.

Однако врач напомнила, что сок свеклы не является лекарством, поэтому его можно использовать только как вспомогательное средство для борьбы с недугом. Она посоветовала готовить напиток дома, чтобы получить максимум пользы.

Ученые из Университета Индианы (США) до этого установили, что свекольный сок повышает уровень оксида азота в крови, улучшая аэробную выносливость и скорость восстановления после тренировок у женщин.

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