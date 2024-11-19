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Назван лучший натуральный напиток для занятий спортом

АJP: свекольный сок повышает эффективность занятий спортом у женщин

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Ученые из Университета Индианы (США) установили, что свекольный сок повышает уровень оксида азота в крови, улучшая аэробную выносливость и скорость восстановления после тренировок у женщин. Результаты исследования опубликованы в Аmerican Journal of Physiology.

В исследовании приняли участие 24 женщины, которые в течение восьми недель трижды в неделю выполняли тренировки под наблюдением инструкторов. Половина участниц выпивала 140 миллилитров свекольного сока за два-три часа до занятия, другая группа обходилась без него. Все добровольцы находились на этапе постменопаузы. Так называют физиологический период жизни женщины, который наступает через год после последней менструации и длится пожизненно.

Результаты показали, что свекольный сок значительно повышал результативность тренировок. В тесте на скорость ходьбы участницы, употреблявшие сок, смогли увеличить пройденное за шесть минут расстояние на 40 метров, в то время как другая группа — только на восемь. Аэробная выносливость у первой группы также выросла в пять раз по сравнению с теми, кто занимался без сока. Кроме того, сердечный ритм у экспериментальной группы после нагрузки восстанавливался быстрее.

Ученые подчеркнули, что женщинам в постменопаузе сложнее наращивать мышечную массу и улучшать физическую форму из-за возрастных изменений. Однако сочетание физических упражнений с употреблением свекольного сока может эффективно предотвратить снижение мышечной функции и ухудшение подвижности.

Полезные свойства этого напитка обусловлено высоким содержанием в нем нитратов — веществ, которые организм превращает в оксид азота. Оксид азота помогает кровеносным сосудам расширяться и справляться с нагрузками.

Ранее ученые выяснили, сколько нужно тренироваться для здоровья мозга.

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