Диетологи назвали лучшие продукты для очищения крови

Со временем в крови человека накапливаются холестерин и другие вредные вещества, которые вредят сосудам и органам. Чтобы этого избежать, нужно иногда чистить кровь, считает диетолог Полина Журавлева. Лучше всего для этого подходит свекольный сок, заявила она в беседе с Общественной Службой Новостей.

«Свекольный сок — отличный способ очистить кровь. Пейте его в перерывах между приемами пищи. Регулярное употребление этого чудо-напитка благотворно влияет на кровь и желудочно-кишечный тракт», — утверждает Журавлева.

Пить свекольный сок в чистом виде, по ее словам, не стоит – он вызывает тошноту и головную боль. Она посоветовала разбавить его морковным или яблочным соком в соотношении 150 на 50 мл.

Вторым напитком, очищающим кровь, диетолог назвала свекольный квас. По ее словам, он также снижает давление, поэтому гипотоникам пить его нужно с осторожностью.

Помимо этого, Журавлева посоветовала чистить кровь с помощью чесночно-лимонного коктейля. Для этого, по ее рецепту, нужно перемолоть по 10 головок чеснока и 10 лимонов и добавить литр меда, а затем перемешать и поставить в холодильник.

«Ежедневно съедайте по столовой ложке смеси до завтрака, запивая кипяченой водой», — посоветовала диетолог.

Она также призвала перед тем, как приступать к очищению крови, проконсультироваться с врачом.

До этого врачи научились снижать в крови высокий уровень холестерина с помощью метода гемокоррекции. За курс лечения можно достичь ремиссии у пациентов с тяжелыми аутоиммунными заболеваниями, в том числе неврологического профиля. Чтобы очистить всю плазму крови человека, аппарату требуется всего около четырех часов.

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