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Россиянам рассказали, когда ждать рабочую шестидневку в 2025 году

Юрист Билялова: россиян ждет рабочая шестидневка в конце октября 2025 года

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Xalien/Shutterstock/FOTODOM

В 2025 году россиян ждет только одна шестидневная рабочая неделя, она запланирована на конец октября. Об этом «Москве 24» рассказала юрист Анастасия Билялова.

По ее словам, в остальном следующий год будет стандартным в плане трудовых дней. Тем, кто хочет сократить рабочую неделю, эксперт посоветовала запланировать отпуск или отгул. При этом отпуск лучше брать в конце ноября, уточнила Билялова.

«В ноябре всего 19 рабочих дней. Соответственно, отпуск будет крайне невыгоден. Но при этом, если в октябре взять последнюю неделю и прикрепить к ней субботу, 1 ноября, то получится даже очень хорошо, так как в октябре максимальное количество рабочих дней — 23», — пояснила она.

Юрист добавила, что у россиян получится отдохнуть 11 дней, если они возьмут отпуск с 25 октября по 4 ноября.

Кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин до этого рассказал «Газете.Ru», что самые невыгодные месяцы для отпуска в 2025 году — январь, май, июнь и ноябрь.

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