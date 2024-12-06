Россия может ввести электронные визы еще для десяти стран

МИД РФ работает над расширением списка стран по электронной визе, в него планируется включить более 10 государств. Об этом сообщил директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев, его цитирует ТАСС.

Данная тема обсуждалась в кулуарах Петербургского международного туристского форума «Travel Hub. Путешествуй!».

В начале сентября сообщалось, что Минэкономразвития и МИД работают над увеличением срока действия и кратности электронных виз в Россию для иностранных туристов.

Замглавы Минэкономразвития Дмитрий Вахруков пояснил, что это решение было принято в интересах иностранных туристов, которые посетили Россию и захотят снова вернуться, чтобы посмотреть что-то другое.

Вахруков напомнил, что после запуска механизма электронных виз 1 августа 2023 года до конца июля в Россию по ним приехали 420 тыс. иностранных туристов.

Ранее названы лидеры по заявкам на электронные визы в Россию.