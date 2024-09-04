Электронные визы в Россию для иностранцев могут стать многократными

Минэкономразвития и МИД работают над увеличением срока действия и кратности электронных виз в Россию для иностранных туристов. Об этом на сессии Восточного экономического форума «Туристический Дальний Восток: инвестиции от впечатлений» сообщил замглавы Минэкономразвития Дмитрий Вахруков.

Замглавы ведомства пояснил, что это решение было принято в интересах иностранных туристов, которые посетили Россию и захотят снова вернуться, чтобы посмотреть что-то другое.

Вахруков напомнил, что после запуска механизма электронных виз 1 августа 2023 года до конца июля в Россию по ним приехали 420 тыс. иностранных туристов.

В рамках соглашений о безвизовых групповых поездках с Китаем и Ираном — более 1 млн человек.

«Надо расширять перечень стран с упрощенным визовым режимом, с Индией безвизовые групповые поездки запускать и так далее», — добавил Вахруков.

Важнейшей составляющей въездного туризма он назвал транспорт, отметив, что сейчас в Россию прямыми рейсами можно прилететь из 40 стран.

Только в июне было запущено 20 новых маршрутов, уточнил Вахруков.