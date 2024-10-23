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Пиццерия в Германии добавляла кокаин в свою пиццу, чтобы увеличить число продаж

Sky News: в Германии пиццерия добавляла кокаин в пиццу ради увеличения продаж

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Shutterstock

Пиццерия в Германии добавляла кокаин в свою пиццу, чтобы увеличить число продаж, пишет Sky News.

В Дюссельдорфе местная пиццерия была закрыта после того, как появилась информация о том, что в одно из ее блюд якобы добавлялся кокаин. Полиция начала расследование этого дела, когда инспекторы по контролю за продуктами питания сообщили о подозрительно высоких продажах ресторана.

Заметив, что офицеры следят за пиццерией, менеджер на их глазах выбросил пакет с наркотиками, который обнаружили полицейские. По данным стражей порядка, в ресторане было найдено 1,6 кг кокаина и €268 000 наличными.

В ходе расследования были арестованы трое сотрудников пиццерии, включая их предполагаемого руководителя, и проведены обыски в домах 12 подозреваемых. Менеджер ресторана был задержан при попытке скрыться из страны и остается под стражей.

Ранее в Англии на посетителя ресторана с неба упала рыба, когда он ел пиццу.

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