Подельник обвиняемого во взятке топ-менеджера РЖД объявлен в розыск

Один из фигурантов дела заместителя руководителя административно-организационного аппарата РЖД Юрия Каменева, бизнесмен Егоров, скрылся от следствия и объявлен в розыск. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Полного имени фигуранта собеседник агентства не назвал.

Следствие полагает, что денежные средства, добытые мошенническим путем, передавались Каменеву через Егорова. Речь идет о предполагаемом вознаграждении за помощь в заключении контракта на сумму 105 млн рублей между РЖД и компанией «Союзмоторс».

Известно, что представители компании пришли к начальнику договорного отдела РЖД Алексею Крылову и попросили его ускорить подписание соглашения. Чиновник попросил за это 7% от суммы контракта, то есть взятку. Следствие узнало об этом, и Крылов был задержан. Он дал показания на предполагаемых соучастников, включая Каменева. По версии следствия, Каменев является организатором преступления. Дела Каменева и Крылова выделены в отдельное судебное производство.

В ноябре замруководителя административно-организационного аппарата РЖД Юрию Каменеву предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере. Каменева задержали до 9 декабря.

Ранее в Дагестане задержали бывшего замминистра образования из-за взятки.