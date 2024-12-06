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В России подорожает колбаса

«Ведомости»: цены на колбасы в России вырастут на 7-10% с февраля 2025 года

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Артур Лебедев/РИА «Новости»

Отпускные цены на колбасы и сосиски в России вырастут в 2025 году. Об этом пишут «Ведомости».

Крупные поставщики уже направили ретейлерам соответствующие извещения. В частности, ожидается рост на 10% продукции «Черкизово», «Новой столицы» (бренд «Егорьевская») и «Атяшево» (ГК «Талина»). По данным издания, в этой категории повышения цен стоит ожидать с февраля 2025 года.

Кроме того, вырастет стоимость колбас и сосисок, производимых Великолукским мясокомбинатом. Компания уведомила розничные сети о повышении цен на 7%.

По данным издания, Национальный союз мясопереработчиков направлял письмо в правительство России с просьбой продлить на следующий год квоту на беспошлинный ввоз говядины, свинины и мяса птицы. В качестве обоснования указывались проблемы с внутренним производством и замедление темпов роста производства говядины в стране.

Управляющий партнер Agro & Food Communications Илья Березнюк в беседе с «Ведомостями» обратил внимание на то, что колбасные изделия не относятся к социально значимой продукции, поэтому рост отпускных цен отражается на их стоимости в магазинах.

В исследовательской компании NTech добавили, что продажи вареных колбас и ветчины с июля 2023 года по июнь 2024-го выросли в денежном выражении на 8%, варено-копченых и полукопченых колбас — на 16%, а сосисок и сарделек — на 12%.

В сентябре исследование «Х5 Клуб» показало, что колбасу и мясные деликатесы едят почти все россияне — 96,5% респондентов не представляют без нее свой рацион: 40,2% начинают с колбасы утро, 41,5% используют ее для перекусов, а 31,7% готовы наслаждаться ею в любое время дня и ночи.

Лидером в ежедневном рационе аудитории выступают вареная и сырокопченая колбасы: их выбирают 61,9 и 42,5% респондентов соответственно.

Ранее Руспродсоюз заявил, что стоимость набора продуктов для новогоднего стола выросла на 11,4%.

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