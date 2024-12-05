Телефон загорелся в руках подростка в школе во время просмотра видео

В Нижегородской области гаджет загорелся в руках у школьника, когда тот смотрел видео. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в школе №1 города Бор. Одиннадцатиклассник смотрел видео на телефон в столовой и в какой-то момент гаджет начал дымиться, однако учащийся продолжил еще какое-то время листать ролики. Затем он бросил устройство на пол.

Загоревшийся телефон вынесли на улицу, эвакуация людей из здания не потребовалась. Позже родителям школьника отдали то, что осталось от гаджета.

До этого пауэрбанк, оставленный на зарядке, стал причиной пожара в Ленобласти. Мальчик поставил портативный аккумулятор на зарядку под подушкой на кровати и ушел в школу.

Ранее под Челябинском из-за загоревшейся зарядки из оздоровительного центра эвакуировали людей.