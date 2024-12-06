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Акунину грозит новое уголовное дело

ТАСС: писателю Борису Акунину грозит новое уголовное дело

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Максим Блинов/РИА Новости

Уголовное дело об уклонении от выполнения обязанностей иностранного агента грозит писателю Борису Акунину (признан в РФ иностранным агентом и внесен в список террористов и экстремистов) (Григорий Чхартишвили), ранее заочно арестованному за оправдание терроризма и фейки о российской армии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Собеседник агентства пояснил, что в течение 2024 года писатель уже дважды привлекался к ответственности за нарушение правил деятельности иноагента.

В начале августа Борис Акунин уже был оштрафован на 30 тыс. рублей по закону об иноагентах.

В феврале 2024 года Акунина заочно арестовали в рамках возбужденного в отношении него уголовного дела по ч. 2 ст. 205.2 УК (публичное оправдание терроризма) и п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК (распространение заведомо ложной информации об армии России). Подробнее о деле — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Акунин назвал ракетные удары ВСУ по Крыму обоснованными.

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