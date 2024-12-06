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В Улан-Удэ задержали рейс в Москву из-за неисправности самолета

Прокуратура начала проверку из-за задержки рейса Улан-Удэ — Москва

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Shutterstock

В аэропорту Байкал задержали рейс, который должен был вылететь из Улан-Удэ в Москву. Об этом сообщил Telegram-канал Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

«Сегодня... задержан вылет рейса 3032 авиакомпании «Сибирь»... по причине неисправности воздушного судна», — говорится в сообщении.

Самолет должен был вылететь в 07:55 по местному времени (02:55 мск), однако из-за поломки взлет перенесли на 15:10 (10:10 мск).

Прокуратура начала проверку по факту инцидента и контролирует ситуацию на случай нарушения прав пассажиров.

3 декабря рейс в Москву задержали в Красноярске из-за произошедшей на борту самолета драки. В транспортной полиции уточнили, что причиной инцидента стал конфликт между двумя пассажирами.

Пьяный гость воздушного судна не поделил с соседом место на багажной полке и полез на него с кулаками. Пассажира, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, задержали. Им оказался 38-летний москвич.

Ранее сообщалось о происшествии в Москве, где пьяный помощник российского депутата устроил скандал в самолете.

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