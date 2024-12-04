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Пьяный помощник российского депутата устроил скандал в самолете

Mash: помощник депутата Андрея Гурулева устроил пьяный дебош в самолете

Помощник депутата Государственной думы Андрея Гурулева из Забайкалья стал участником скандала на борту самолета, устроив там пьяный дебош, который попал на видео. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Сообщается, что Ислуев планировал вылететь из Москвы в Читу 3 декабря. Находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, он начал оскорблять как пассажиров, так и членов экипажа, кричал нецензурные слова и даже угрожал «навести порядок» всем вокруг. Дебошир не ограничился руганью и ударил одного из бортпроводников.

После инцидента Ислуев был снят с рейса и задержан. В офисе Гурулева подтвердили, что нарушитель был уволен с занимаемой должности.

На днях в Красноярском крае пьяный депутат из Ачинского района Павел Переверзев обматерил свою соседку по дому при сотрудниках Росгвардии. На кадрах видно, как, судя по поведению, нетрезвый мужчина с голым торсом общается с женщиной на повышенных тонах. Его возмутило то, что прибывшие оперативники заставили его выйти из квартиры, где утром продолжалось празднование.

Ранее пермские вахтовики закурили в самолете и устроили дебош из-за замечания.

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