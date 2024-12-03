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Самолет из Красноярска в Москву задержался из-за драки на борту

В Красноярске пассажиры устроили драку на борту самолета, вылет задержали

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Shutterstock/Vitalii Matokha

В Красноярске вылет самолета, который следовал в Москву, задержали на час из-за драки на борту. Об этом сообщает издание NGS24 со ссылкой на читательницу.

Транспортная полиция в беседе с журналистами подтвердила случившееся. Там уточнили, что причиной задержки стал конфликт между двумя пассажирами, переросший в драку. Пьяный гость воздушного судна не поделил с соседом место на багажной полке и полез на него с кулаками.

Пассажира, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, задержали. Им оказался 38-летний москвич. На мужчину составили два административных протокола по статьям «Мелкое хулиганство» и «Появление в общественных местах в состоянии опьянения».

До этого буйный пассажир попытался открыть дверь самолета, летевшего из Еревана в Москву.

Ранее суд обязал сургутянина, из-за которого посадили самолет в Перми, уплатить штраф в 600 тысяч рублей.

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