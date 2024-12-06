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В Татарском проливе начинается сильный шторм, паромы отменят

Паромы на Сахалин отменили из-за шторма в Татарском проливе

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Александр Кряжев/РИА Новости

Паромная переправа между Холмском (Сахалин) и Ванино (Хабаровский край) будет закрыта всю пятницу из-за приближающегося циклона и последующего за ним сильного шторма. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на транспортно-экспедиторскую компанию «Дальтранссервис».

Согласно информации от ПАО «Сахалинское морское пароходство», ожидается, что в конце суток 6 декабря 2024 года движение паромов через переправу Ванино – Холмск – Ванино будет приостановлено из-за воздействия циклона, который затронет весь Татарский пролив.

По прогнозам синоптиков, паромы из порта Ванино смогут возобновить работу в первой половине 9 декабря. В это время суда Сахалинского пароходства будут находиться на материковой стороне, ожидая улучшения погодных условий.

Менее месяца назад у Териберки затонуло судно с туристами, которое вышло на поиски китов в плохую штормовую погоду. В крови капитана судна нашли алкоголь. Сам он утверждал, что выпил уже после аварии.

Ранее во время урагана в Москве пострадали не менее четырех человек.

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