Во время урагана в Москве пострадали не менее четырех человек

В Москве четыре человека пострадали при падении деревьев во время урагана. Об этом сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

Среди пострадавших три женщины и один мужчина.

По информации собеседника агентства, из-за сильного ветра упали пятнадцать деревьев, в результате чего повреждения получили девять автомобилей.

Как пишет Telegram-канал Mash, вечером 21 ноября минимум восемь человек обратились за медицинской помощью после урагана.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщал, что порывы ветра в четверг, 21 ноября, могут достигать 20 м/с.

Такая погода в столице была обусловлена тем, что город оказался в теплом секторе циклона — зоне между двумя фронтами, пояснил синоптик. Обычно это связано с тем, что между теплым и холодным фронтом происходят изменения в метеоусловиях, что и приводит к ухудшению погоды.

Ранее «Роскосмос» показал фото шторма в Москве из космоса.