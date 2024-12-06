Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Очевидцы сообщили о дрейфующих на льдине оленятах в Амурской области

Amur Mash: возле Благовещенска на льдине дрейфуют два олененка

close
WildMedia/Shutterstock/FOTODOM

В Амурской области в окрестностях Благовещенска — рядом со станцией Призейской — на льдине дрейфуют два олененка. Об этом сообщается в Telegram-канале Amur Mash.

«Мы на поезде ехали по мосту. Они под мостом посередине реки (Зеи. — «Газета.Ru»), на одной льдине плывут потихонечку. Один лежит, а другой мечется по краю», — рассказала очевидец.

В настоящее время к оленятам едут специалисты по охране животного мира.

В сентябре сообщалось, что сотрудники МЧС спасли более 700 бездомных животных при пожаре в приюте в Барнауле. Они вынесли на руках кошек и собак на свежий воздух. Площадь пожара в приюте составляла 150 квадратных метров. Огонь был потушен, однако семь кошек спасти не удалось.

А в феврале в Ростове-на-Дону сотрудники МЧС спасли животных, которые застряли в обрушившемся доме. Из пятиэтажного дома спасатели эвакуировали собаку, хомяка, ящерицу и 12 кошек. Для проведения операции по вызволению животных специалистам ведомства пришлось спилить деревья.

Ранее в Алтайском крае олененок вышел к людям, спасаясь от лесных пожаров.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами