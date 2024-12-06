Очевидцы сообщили о дрейфующих на льдине оленятах в Амурской области

В Амурской области в окрестностях Благовещенска — рядом со станцией Призейской — на льдине дрейфуют два олененка. Об этом сообщается в Telegram-канале Amur Mash.

«Мы на поезде ехали по мосту. Они под мостом посередине реки (Зеи. — «Газета.Ru»), на одной льдине плывут потихонечку. Один лежит, а другой мечется по краю», — рассказала очевидец.

В настоящее время к оленятам едут специалисты по охране животного мира.

В сентябре сообщалось, что сотрудники МЧС спасли более 700 бездомных животных при пожаре в приюте в Барнауле. Они вынесли на руках кошек и собак на свежий воздух. Площадь пожара в приюте составляла 150 квадратных метров. Огонь был потушен, однако семь кошек спасти не удалось.

А в феврале в Ростове-на-Дону сотрудники МЧС спасли животных, которые застряли в обрушившемся доме. Из пятиэтажного дома спасатели эвакуировали собаку, хомяка, ящерицу и 12 кошек. Для проведения операции по вызволению животных специалистам ведомства пришлось спилить деревья.

Ранее в Алтайском крае олененок вышел к людям, спасаясь от лесных пожаров.