В Конго более 140 человек скончались от неизвестной болезни

Более 140 человек умерли от неизвестной болезни в провинции Кванго на юго-западе Демократической Республики Конго. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на замгубернатора Реми Саки.

По его словам замглавы региона, в ноябре от недуга, против которого врачи оказались бессильны, умерли 143 человека. Среди симптомов болезни: высокая температура и сильные головные боли. В группе риска для неустановленной инфекции в первую очередь женщины и дети.

Власти Конго уже уведомили Всемирную организацию здравоохранения о появлении смертоносного недуга.

В начале ноября глава Роспотребнадзора Анна Попова в рамках сессии «Объединяя усилия для борьбы с инфекциями» на Первой министерской конференции Форума партнерства Россия — Африка заявила, что случаи заражения лихорадкой Марбург стали регистрироваться на неэндемичных территориях. Она привела в пример Руанду. По данным Поповой, там зафиксировали 66 случаев этого заболевания за 10 дней. Летальность составляет почти 25% от числа заболевших, подчеркнула она.

Ранее россиянам рассказали, что делать при подозрении на заражение вирусом Коксаки.